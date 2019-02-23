В Техасе разбился грузовой самолет

Недалеко от города Анауак на юго-востоке Техаса разбился грузовой самолет Boeing 767. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в Twitter. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Atlas Air.

Как уточняет ФАУ, двухмоторный Boeing совершал перелет из Майами в Хьюстон, он потерпел крушение примерно в 12:45 по местному времени (21:45 мск).

По предварительным данным, на борту были три человека. Выжили они или нет, не уточняется.

Причины крушения расследует Национальный совет по безопасности на транспорте.