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Общество ,  
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Умер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен

Американский режиссер Стэнли Донен умер в Нью-Йорке в возрасте 94 лет. Об этом сообщает газета The Chicago Tribune.

По словам его сына Марка Донена, причиной смерти стал сердечный приступ.

Стэнли Донен родился 13 апреля 1924 года в Колумбии (Южная Каролина). Он начал свою карьеру в 1940-х годах на студии Metro-Goldwyn-Mayer в качестве хореографа и танцора в музыкальном фильме «Лучший форвард». В 1944 году он выступил хореографом в картине «Девушка с обложки».

Первой режиссерской работой Донена стала совместная с Джином Келли экранизация мюзикла «Увольнение в город» в 1949 году. В 1952 году вышел снятый им киномюзикл «Поющие под дождем», который стал обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса».

Среди других известных работ Стенли Донена — мюзиклы «Семь невест для семерых братьев», «Забавная мордашка», фильмы «Двое на дороге», «Шарада».

В 1998 году Донен получил почетную премию «Оскар» за вклад в развитие американского кино.

Теги: режиссер
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