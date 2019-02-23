Строительство линии метро до Троицка завершат к 2023 году

Строительство линии метро до Троицка завершат к 2023 году

Строительство линии Московского метрополитена до Троицка планируется завершить в 2022–2023 годах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, нормативный срок строительства линии составляет восемь лет.

«Мы для себя поставили срок уложиться в четыре-пять лет. В идеальном варианте мы должны линию в 2022–2023 году ее закончить», — приводит слова Хуснуллина «РИА Новости».

Заммэра отметил, что в настоящее время ведется работа по выносу коммуникаций. Кроме того, объявлен конкурс на строительство участка этой линии. Столичные власти намерены объявить победителя в течение месяца.

«Мы через месяц должны приступить к строительству радиуса «Крымская» (МЦК) — «Коммунарка»​ до Троицка», — добавил Хуснуллин.

Протяженность радиуса превысит 30 км.

Заммэра также отметил, что станцию метрополитена «Каховская» одноименной линии метро планируют закрыть в ближайшие месяцы до 2021 года для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Строительство южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Зюзино» могут завершить в конце 2020 года или в начале 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Хуснуллина, строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро планируется завершить в 2021 году.

Согласно разработанному проекту генерального плана Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО), к 2035 году на территории Новой Москвы должны появиться 72 км линий метрополитена, 33 станции подземки и 60 км железных дорог.