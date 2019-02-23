Не менее 20 человек погибли в ДТП с грузовиком на севере Китая

Не менее 20 человек погибли в ДТП с грузовиком на севере Китая

По меньшей мере 20 человек погибли, 30 получили ранения в результате ДТП с участием грузовика в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Авария произошла около 08:20 по местному времени. Автомобиль горнодобывающей компании, перевозивший рабочих к шахтам, потерял контроль из-за неисправности тормозов.

В результате 15 человек погибли на месте, один человек умер по дороге в больницу, еще четверо умерли в больнице. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

По факту ДТП местные власти проводят проверку, на место аварии выехали спасатели.