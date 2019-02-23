В Италии умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

В Италии на 92-м году жизни ​умерла модельер и фотограф модных журналов Марелла Аньелли Караччоло. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Она скончалась в своем доме в Турине. Издание отмечает, что Марелла болела, а в последнее время ее здоровье ухудшилось. Портал Firenze today добавляет, что похороны Караччоло будут закрытыми.

Марелла Аньелли родилась 4 мая 1927 года во Флоренции в семье неаполитанских аристократов. Ее брат Карло Караччоло является основателем издательской группы L'Espresso-La Repubblica.

В 1953 году она вышла замуж за Джованни Аньелли, внука основателя автоконцерна Fiat. У них было два сына. Марелла работала редактором и фотографом журнала Vogue, а в 1973 году сделала серию дизайна текстиля для швейцарской фабрики тканей Abraham Zumsteg, после чего продолжила создавать дизайны по текстилю. Она также коллекционировала произведения искусства. В частности, картины Мане, Ренуара, Матисса и других художников.