Медведев распорядился выдать жилищные сертификаты на 16 млрд руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выдать в 2019 году 7151 государственный жилищный сертификат на сумму 16,24 млрд руб. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Документ внесло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сертификаты выдадут военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и тем, кто подлежит увольнению со службы.

Их также получат россияне, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, признанные вынужденными переселенцами и уезжающие с Крайнего Севера.

Сертификаты достанутся и гражданам, которых переселяют из закрытых административно-территориальных образований и с территории комплекса Байконур. Согласно документу, больше всего сертификатов получат жители Северной Осетии (764), которых признали вынужденными переселенцами.

В 2018 году правительство выделило 7273 жилищных сертификата, что на 122 документа больше, чем рассчитано на 2019 год. Однако при этом общая сумма составляла 14,87 млрд руб., что на 1,37 млрд руб. меньше суммы текущего года.