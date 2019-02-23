В Лос-Анджелесе умер стендап-комик Броди Стивенс

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 65,99 65,24 EUR Нал. 74,77 73,93 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 031,90 -31,60 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
Адвокат заявил о депортации из Кишинева в Москву экс-полпреда Ельцина Общество, 10:28 Российского бойца UFC дисквалифицировали на два года за допинг Спорт, 10:25 В Лос-Анджелесе умер стендап-комик Броди Стивенс Общество, 10:06 Украина перестала быть главным миграционным донором России Экономика, 10:01 Немецкий депутат заявил о невозможности безопасности в Европе без России Политика, 09:41 Тигр напал на мужчину в тайге Приморского края Общество, 09:02 Visa снизит комиссию за платежи картами на транспорте Финансы, 09:00 Во Франции назвали лауреатов кинопремии «Сезар» Общество, 08:47 В Свердловской области сошел с рельсов вагон с углем Общество, 08:29 США осудили власти Венесуэлы за применение силы против мирных жителей Политика, 08:05 «Дочка» PDVSA в США в обход решения суда объявила о новом руководстве Бизнес, 08:04 В США заявили о готовности поддержать оппозицию в Никарагуа и на Кубе Политика, 07:29 Трамп пообещал применить вето в случае несогласия конгресса с режимом ЧП Политика, 07:05 Певца R. Kelly арестовали по делу о сексуальном насилии Общество, 06:40
Общество ,  
0 
В Лос-Анджелесе умер стендап-комик Броди Стивенс

Американский стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Представитель комика подтвердил информацию журналу The Hollywood Reporter.

Его тело нашли в пятницу, 22 февраля в его доме в Лос-Анджелесе. По данным портала, комик покончил жизнь самоубийством. Эту информацию подтверждает телеканал Fox News.

TMZ добавляет, что Стивенс боролся с психическими проблемами, а в 2011 году его госпитализировали после приступа биполярного расстройства.

Броди Стивенс родился 22 мая 1970 года в Сан-Фернандо, штат Калифорния. Со своим другом, актером и комиком Заком Галифианакисом он создал шоу «Броди Стивенс: Наслаждайся этим!» («Brody Stevens: Enjoy It!»). Стивенс также снялся в фильмах «Мальчишник в Вегасе» и «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», а также в картине «Впритык».

Теги: комик, кончина, Лос-Анджелес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter