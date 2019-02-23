В Лос-Анджелесе умер стендап-комик Броди Стивенс

Американский стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Представитель комика подтвердил информацию журналу The Hollywood Reporter.

Его тело нашли в пятницу, 22 февраля в его доме в Лос-Анджелесе. По данным портала, комик покончил жизнь самоубийством. Эту информацию подтверждает телеканал Fox News.

TMZ добавляет, что Стивенс боролся с психическими проблемами, а в 2011 году его госпитализировали после приступа биполярного расстройства.

Броди Стивенс родился 22 мая 1970 года в Сан-Фернандо, штат Калифорния. Со своим другом, актером и комиком Заком Галифианакисом он создал шоу «Броди Стивенс: Наслаждайся этим!» («Brody Stevens: Enjoy It!»). Стивенс также снялся в фильмах «Мальчишник в Вегасе» и «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», а также в картине «Впритык».