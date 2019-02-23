Сооснователь Twitter покинул совет директоров компании

Из совета директоров Twitter ушел Эван Уильямс, один из сооснователей социальной сети, говорится в материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США и подтвердил сам Уильямс.

«Мне повезло работать в совете директоров Twitter 12 лет (с тех пор как появился совет). Это было чрезвычайно интересно, образовательно, а, порой и сложно», — написал он.

Уильямс поблагодарил других сооснователей Twitter, Джека Дорси и Биза Стоуна, а также членов совета директоров и сотрудников компании за проделанную вместе работу. Он не уточнил причин, по которым решил покинуть совет директоров.

«Планирую уехать в закат (или вниз по Маркет-Стрит), чтобы сосредоточиться на других вещах. Я всегда буду болеть за свою команду (и заходить на ланч, если кто-нибудь меня пустит)», — добавил Уильямс.