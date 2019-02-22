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Альфа-банк уволил сотрудника после публикации фото клиента

Альфа-банк провел внутреннее расследование после того, как фотография клиента, получившего от курьера кредитную карту банка, была опубликована в Instagram. Как сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации, было выявлено грубое нарушение внутренних процедур выездным сотрудником, он был уволен.

«Мы предприняли все меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. Представитель банка принес клиенту извинения, также ранее банк компенсировал клиенту годовую комиссию за обслуживание карты», — заявили в пресс-службе банка.

В сообщении банка в Twitter говорится, что после случившегося кредитная организация меняет инструкции и усиливает контроль за их выполнением.

В середине февраля на сайте Pikabu.ru появилась публикация, в которой утверждалось, что у сотрудников Альфа-банка (там он назывался «крупный красный банк») есть общий чат, куда участники выкладывают фотографии клиентов. Курьеры фотографируют получателей карт с паспортами для подтверждения их личности. Одно из изображений, опубликованных в чате, попало в Instagram с замазанными паспортными данными и в сопровождении оскорбительных надписей.

В банке автору публикации и ее молодому человеку, чье фото было опубликовано, сообщили, что подобные данные «не могут попасть вообще никуда».

Во второй публикации девушки говорится, что на третий день после жалобы в банк ее молодой человек получил на карту 1190 руб. с пометкой «возмещение по претензии». Кроме того, ему позвонила сотрудница службы безопасности банка, которая хотела выяснить, кто выложил фотографию клиента в Instagram, и пыталась косвенно угрожать ему.

18 февраля пострадавший опубликовал на портале Banki.ru жалобу, в которой говорилось, что ситуация на тот момент не была разрешена, и банк не извинился перед клиентом.

Теги: Альфа-Банк, увольнение
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