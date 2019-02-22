Альфа-банк уволил сотрудника после публикации фото клиента

Альфа-банк провел внутреннее расследование после того, как фотография клиента, получившего от курьера кредитную карту банка, была опубликована в Instagram. Как сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации, было выявлено грубое нарушение внутренних процедур выездным сотрудником, он был уволен.

«Мы предприняли все меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. Представитель банка принес клиенту извинения, также ранее банк компенсировал клиенту годовую комиссию за обслуживание карты», — заявили в пресс-службе банка.

В сообщении банка в Twitter говорится, что после случившегося кредитная организация меняет инструкции и усиливает контроль за их выполнением.

В середине февраля на сайте Pikabu.ru появилась публикация, в которой утверждалось, что у сотрудников Альфа-банка (там он назывался «крупный красный банк») есть общий чат, куда участники выкладывают фотографии клиентов. Курьеры фотографируют получателей карт с паспортами для подтверждения их личности. Одно из изображений, опубликованных в чате, попало в Instagram с замазанными паспортными данными и в сопровождении оскорбительных надписей.

В банке автору публикации и ее молодому человеку, чье фото было опубликовано, сообщили, что подобные данные «не могут попасть вообще никуда».