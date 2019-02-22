УЕФА назвал города-кандидаты на проведение финала Лиги чемпионов

На проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2020/21 претендуют российский Санкт-Петербург («Газпром-Арена») и Мюнхен в Германии («Альянц-Арена»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение о месте проведения финала Лиги чемпионов будет принято в сентябре.

Претендентами на проведение финала ​Лиги Европы сезона-2020/21 стали Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания), финала женской Лиги чемпионов — Гетеборг (Швеция). На проведение матча Суперкубка УЕФА претендуют Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Харьков (Украина). Места проведения финалов Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и матча за Суперкубок выберут 29 мая.

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге 15 февраля. «Считаем, что у заявки Санкт-Петербурга высокие шансы на победу. <…> Убежден, что в случае победы нашей заявки мы сможем провести великолепный с точки зрения организации финал самого престижного европейского клубного турнира», — говорил ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев (цитата по «РИА Новости»).

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 состоится 29 мая 2021 года.