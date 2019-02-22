«Автостат» назвал самую распространенную иномарку в России

По состоянию на начало 2019 года самой распространенной в России иномаркой является KIA Rio, сообщает аналитическое агентство «Автостат». По его данным, в стране насчитывается 752 тыс. экземпляров этой модели.

KIA Rio два года подряд была лидером продаж среди иностранных автомобилей в России, за это время было реализовано в шесть раз больше машин данной модели, чем автомобилей прежнего лидера ​Ford Focus, отмечает агентство.

На втором месте рейтинга самых распространенных в России иномарок — Hyundai Solaris (739,2 тыс.), на третьем — Ford Focus (737,2 тыс.). Четвертое место занимает Toyota Corolla (697,3 тыс.), пятое — Renault Logan (670,9 тыс.).

В топ-10 также вошли Chevrolet Niva (613,6 тыс.), Volkswagen Polo (464,3 тыс.), Toyota Camry (424,6 тыс.), Daewoo Nexia (422 тыс.) и Skoda Octavia (394,5 тыс.).