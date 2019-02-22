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Политика ,  
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СМИ узнали о задержании в Швеции российского политика за мошенничество

Правоохранительные органы Швеции задержали гражданина России Евгения Глазкова. Об этом сообщает издание Expressen со ссылкой на инспектора поискового спецотряда Fast-gruppen и источники.

Портал указывает, что Глазкову 46 лет, в России он состоял на госслужбе и был региональным политиком. С января 2017 года он находился в международном розыске по подозрению в серьезном мошенничестве со страховками. Вместе с другим российским чиновником и бывшим сотрудником российской службы безопасности он подозревается в нелегальном получении более 1 млн шведских крон страховых выплат за автомобили.

«Мы очень рады тому, что помешали ему обосноваться в Швеции под ложным именем», — рассказал инспектор поискового спецотряда Fast-gruppen.

По данным источников издания, Глазков в 2015 году получил бизнес-визу по приглашению шведской строительной компании. После приезда в Швецию он «полностью ушел в подполье», уточнил инспектор полиции, который попросил об анонимности. Он знал, что его разыскивают по всему миру, он не хотел наказания за преступления, в которых его подозревают.

Помимо этого источники добавили, что в Швеции он использовал фальшивый румынский паспорт. Задержать подозреваемого помогла информация, полученная от российских правоохранителей.

​В пресс-службе полиции Швеции отказались прокомментировать РБК информацию о задержании гражданина России Евгения Глазкова. ​РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Швеции.

Теги: Швеция, задержание россиянина, мошенничество
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