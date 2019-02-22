Депутата заксобрания Ленобласти арестовали по подозрению в мошенничестве

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев и его отец арестованы по подозрению в мошенничестве с земельным участком площадью 35 га. Об этом сообщает Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.

Обвинение Караваеву уже предъявлено, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

По версии следствия, отец Караваева, являясь учредителем ООО «АС», с 29 ноября 2011 года по 27 октября 2014 года вступил в преступный сговор с сыном, являющимся депутатом совета депутатов МО «Муринское сельское поселение». ООО «АС» выкупило участок у Всеволожского муниципального района за 15% от кадастровой стоимости на основании наличия ранее незаконно зарегистрированных объектов недвижимости.

Как считает СК, муниципальному округу был причинен ущерб на более чем 50 млн руб.