АвтоВАЗ одобрил кредитную линию Сбербанка с лимитом 45 млрд руб.

Совет директоров АвтоВАЗа одобрил заключение соглашения со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что кредитную линию откроют для погашения текущей задолженности по кредитным обязательствам перед ВЭБом, приобретения движимого имущества, нематериальных активов, покрытия расходов по капитальному ремонту и модернизации, а также финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Указывается, что с даты заключения соглашения по третий год его действия лимит кредитной линии составит 20 млрд руб., с третьего года (не включительно) по четвертый год — 15 млрд руб., с четвертого (не включительно по пятый) — 10 млрд руб.

Процентная ставка по кредиту будет плавающей, ее размер будет определяться исходя из действующей ключевой ставки ЦБ «плюс переменная маржа».