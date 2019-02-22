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Гвинет Пэлтроу подала встречный иск к пенсионеру за столкновение на лыжах

Актриса Гвинет Пэлтроу подала встречный иск к пенсионеру из Юты Терри Сандерсону, который обвинил ее в том, что та причинила ему травму и не оказала помощь после столкновения на лыжном склоне, сообщает Reuters. В качестве компенсации актриса потребовала символическую сумму в $1.

В ответной жалобе актрисы говорится, что именно Сандерс врезался в нее сзади на лыжном склоне, но обвинил в произошедшем Пэлтроу, «пытаясь воспользоваться ее известностью и богатством». По словам актрисы, она получила «удар по телу», после чего Сандерс извинился перед ней и заверил, что сам он не пострадал.

«Заявление госпожи Пэлтроу о том, что доктор Сандерсон ударил ее сзади, не соответствует действительности, — заявил Reuters адвокат пенсионера Боб Сайкс. — Пэлтроу явно врезалась в доктора Сандерса. <…> Жаль, что она не способна рассказать правду о случившемся».

Общество
Пенсионер потребовал от Гвинет Пэлтроу $3 млн за столкновение на лыжах

Инцидент произошел на лыжном курорте Deer Valley в 2016 году, тогда Терри Сандерсону было 69 лет. Как утверждал мужчина, актриса сбила его с ног и упала сверху, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и сломал четыре ребра. По его словам, после столкновения актриса поднялась и поехала дальше, оставив Сандерса лежать в снегу.

В своем иске мужчина требовал компенсацию в размере $3,1 млн и извинений от Пэлтроу. Также он подал в суд на лыжный курорт, чьи работники, по его словам, не оказали ему помощь.
Теги: Гвинет Пэлтроу, иск в суд
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