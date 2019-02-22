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В московском метро безбилетник ранил ножом контролера

Безбилетник ударил предметом, похожим на нож, контролера в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, мужчина прошел через турникеты на станции «Текстильщики» после чего его остановили два контролера для проверки билета, однако пассажир оттолкнул одного из них и побежал к поезду. «Контролеры последовали за нарушителем, зашли в вагон, где во время движения поезда безбилетник ранил одного из них предметом, похожим на нож», — рассказал Мышляев. На станции «Кузьминки» нападавший выбежал из вагона и скрылся, его разыскивают.

Пострадавшему контролеру вызвали скорую помощь. По словам Мышляева, врачи поставили ему диагноз «колото-резаное ранение груди» и направили в НИИ Склифосовского.

В начале февраля мужчина напал на пассажира с предметом, похожим на нож, на станции метро «Автозаводская». Нападение произошло в результате конфликта между двумя молодыми людьми. Потерпевшего госпитализировали. Задержанным оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Теги: Метро, нападение, ранение, Москва
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