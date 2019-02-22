МИД обвинил в нарушении закона автора статьи о Москве в The Times

Министерство иностранных дел России прокомментировало в Facebook статью «Москва — сверкающий город, утративший душу», которая была опубликована британским изданием The Times 14 февраля. Российских дипломатов возмутил тот факт, что автор материала Дженис Тернер побывала в российской столице по туристической визе.

«Г-жа Тернер не оформила журналистскую визу и аккредитацию <...> Следовательно, заниматься журналистской деятельностью Тернер права не имела. При этом подготовленный ею материал размещен не в личном онлайн-блоге, а на официальном сайте The Times», — говорится в сообщении МИДа.

В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что для ознакомления с этой статьей необходимо оформить платную подписку. «Из чего возникает вопрос: если г-жа Тернер находилась в Москве как туристка, то почему газета The Times публикует этот материал как статью своей корреспондентки?» — задались вопросом дипломаты.

В МИДе считают, что Тернер, отправляясь в Москву по туристической визе, ввела в заблуждение российскую миграционную службу, а британская газета поощрила нарушение законодательства России со стороны своей сотрудницы.

В министерстве призвали The Times разъяснить ситуацию и дать необходимое объяснение произошедшего.