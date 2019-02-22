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Москвичи проводят времени в дороге больше всех остальных россиян

Среди россиян больше всего времени в транспорте проводят москвичи, следует из опроса ​Ipsos Comcon для Visa. Исследование поступило в РБК.

«Россияне в среднем тратят на поездки на общественном транспорте шесть часов в неделю, причем, за последние пять лет почти половина респондентов стали проводить больше времени в дороге», — говорится в документе.

При этом москвичи проводят в транспорте восемь часов в неделю. Меньше всего тратят на дорогу жители Челябинска и Уфы — в среднем три часа в неделю.

По данным опроса, 50% жителей городов-миллионников регулярно пользуются общественным транспортом. Каждый третий опрошенный пользуется личным автомобилем (34%) на регулярной основе, однако для случайных поездок 83% респондентов предпочитают такси.

Скорость и простота оплаты проезда важна для 74% россиян при выборе транспорта. При этом каждый пятый опрошенный (19%) недоволен, когда к оплате принимают только наличные. Большинство недовольных в Воронеже, Рязани, Барнауле, Калуге и Иркутске — 31%.

Теги: Москва, общественный транспорт, Опрос
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