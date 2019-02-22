Медведев поручил расширить практику применения налогового мониторинга

Председатель правительства Дмитрий Медведев по итогам прошедшего 13 февраля совещания о развитии системы налогового мониторинга поручил Минфину проработать возможность расширения практики применения этой системы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В поручении премьер-министра говорится, что Министерству финансов и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти необходимо подготовить предложения по дальнейшему развитию этой системы.
«В том числе расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путем снижения требований к стоимости активов, суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов соответствующих налогоплательщиков», — говорится в документе.
Доложить премьеру о результатах работы необходимо до 15 марта текущего года.