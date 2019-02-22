Медведев поручил расширить практику применения налогового мониторинга

В свою очередь Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе (ФНС) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и компаниями с госучастием дано поручение проработать вопрос о возможности осуществления налогового контроля в отношении таких компаний в форме налогового мониторинга.

13 февраля глава ФНС Михаил Мишустин попросил Медведева дать поручение подключить компании с госучастием к новой форме контроля — налоговому мониторингу. По его словам, налоговый мониторинг уже позволил компаниям-участникам на 30% сократить трудозатраты на проверки и в три раза быстрее закрывать годовую отчетность. Совокупная сумма налогов по урегулированным налоговым позициям с участниками мониторинга составила 23 млрд руб., отметил он.

К началу 2019 года в число участников налогового мониторинга вошло 44 компании. Среди них — ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Аэрофлот», «МегаФон», МТС, телекомпания НТВ и др.