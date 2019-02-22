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Экономика ,  
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Медведев поручил расширить практику применения налогового мониторинга

Председатель правительства Дмитрий Медведев по итогам прошедшего 13 февраля совещания о развитии системы налогового мониторинга поручил Минфину проработать возможность расширения практики применения этой системы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В поручении премьер-министра говорится, что Министерству финансов и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти необходимо подготовить предложения по дальнейшему развитию этой системы.

«В том числе расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путем снижения требований к стоимости активов, суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов соответствующих налогоплательщиков», — говорится в документе.

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ФНС попросила Медведева подключить госкомпании к налоговому мониторингу

Доложить премьеру о результатах работы необходимо до 15 марта текущего года.

В свою очередь Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе (ФНС) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и компаниями с госучастием дано поручение проработать вопрос о возможности осуществления налогового контроля в отношении таких компаний в форме налогового мониторинга.

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Крупнейшие российские компании присоединились к налоговому мониторингу

13 февраля глава ФНС Михаил Мишустин попросил Медведева дать поручение подключить компании с госучастием к новой форме контроля — налоговому мониторингу. По его словам, налоговый мониторинг уже позволил компаниям-участникам на 30% сократить трудозатраты на проверки и в три раза быстрее закрывать годовую отчетность. Совокупная сумма налогов по урегулированным налоговым позициям с участниками мониторинга составила 23 млрд руб., отметил он.

К началу 2019 года в число участников налогового мониторинга вошло 44 компании. Среди них — ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Аэрофлот», «МегаФон», МТС, телекомпания НТВ и др.

Теги: Дмитрий Медведев, ФНС, налоги, мониторинг, Минфин
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ФНС попросила Медведева подключить госкомпании к налоговому мониторингу
Экономика
Крупнейшие российские компании присоединились к налоговому мониторингу
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