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В Приморье загорелся Сихотэ-Алинский заповедник

В Приморском Сихотэ-Алинском заповеднике продолжается тушение пожара, его площадь достигла 90 га. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

При этом, как уточнила «РИА Новости» и.о. директора заповедника Светлана Сутырина, пожар начался еще 19 февраля. «На настоящий момент мы [сотрудники заповедника] близки к тому, чтобы его локализовать <...> Сложно было потушить за два дня, так как была бесснежная зима, много сухой листвы и веток», — пояснила Сутырина.

По ее словам, ситуацию усугублял сильный порывистый ветер, в тушении также участвуют сотрудники «Авиалесоохраны».

Как отмечает администрация края, с начала года в Приморье официально зарегистрировано 75 лесных пожаров. «РИА Новости» отмечает, что из-за малоснежной зимы в регионе в четырех районах действует особый противопожарный режим.

Сихотэ-Алинский заповедник — биосферный заповедник, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в частности, находится ареал обитания занесенного в Красную книгу Амурского тигра.

Теги: Приморье, Заповедник, Пожар
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