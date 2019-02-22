Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Запасники в 2019 году пройдут военные сборы сроком до двух месяцев. Указ президента касается армии, Нацгвардии, ФСО и органов госохраны

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, прибывающих в запасе, на военные сборы. Документ опубликован портале правовой информации.

Из текста документа следует, что запасники должны пройти военные сборы сроком до двух месяцев в Вооруженных силах, Нацгвардии, структурах госохраны и органах ФСО.

Документ также предписывает проводить сборы в согласованные с правительствами регионов сроки. Исключение — проверочные сборы, когда сроки определяет Минобороны.

В конце января Путин упразднил названия «военная кафедра» и «военный факультет» в вузах. Их предполагается заменить названием ​«военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования». ​При этом обучающиеся в ВУЦах будут проходить учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам.