В России отозвали более 1 тыс. автомобилей Mercedes из-за проблем с ПО

В России отозвали более 1 тыс. автомобилей Mercedes из-за проблем с ПО

Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке — АО «Мерседес-Бенц РУС» — отзывает 1080 автомобилей из-за проблем с программным обеспечением. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат машины, реализованные с 2018 по 2019 год, причина — функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, которая может не соответствовать спецификации.

VIN-номера автомобилей опубликованы на сайте ведомства. Ремонтные работы для владельцев будут проведены бесплатно.

В начале февраля Mercedes отозвал из России более 7 тыс. автомобилей классов C и GLС из-за проблем с подушками безопасности.



​