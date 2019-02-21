Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Дарья Егорычева (Фото: Группа для Даши Егорычевой / VK)

Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериале «Глухарь», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом РБК сообщила подруга актрисы.

По ее словам, Егорычева несколько лет боролась с тяжелой болезнью, у нее диагностировали рак легких. ТАСС со ссылкой на окружение актрисы добавляет, что она скончалась в ночь на 21 февраля. «РИА Новости» отмечает, что рак у нее диагностировали в 2012 году, а за последние годы она перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции

Егорычева родилась 13 мая 1981 года. Она окончила Российский институт театрального искусства ГИТИС. Актриса работала в Театре Маяковского и театре «У Никитских ворот».

Помимо сериала «Глухарь», она снималась в сериале «Одна любовь души моей», фильмах «Темная ночь», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц» и короткометражке «В тени моей тени».