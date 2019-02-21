Глава «Сибура» назвал срок строительства аэропорта в Тобольске

Строительство аэропортового комплекса в Тобольске намечено на 2020 год, рассказал во время пресс-конференции председатель правления холдинга «Сибур» Дмитрий Конов, передает корреспондент РБК.

Строительство взлетно-посадочной полосы, по словам Конова, рассчитывают завершить до конца 2019 года. Он отказался назвать объем инвестиций, необходимый для строительства аэропорта.

Инвестором и подрядчиком строительства аэропорта в Тобольске выступает ООО «ЗапСибНефтехим», дочернее предприятие «Сибура».

Поручение построить в Тобольске новый аэропорт взамен того, что прекратил работу в 1990-х годах, в 2013 году дал президент России Владимир Путин. «Взлетно-посадочную полосу может делать Минтранс, а аэровокзал, всю инфраструктуру — компания «Сибур Холдинг» вместе с регионом», — предложил тогда глава государства.

В ноябре 2018 года замначальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков рассказывал, что компания работает над проектом вместе с Минтрансом. «Уже были неоднократные совещания, есть технико-экономическое обоснование проекта, в частности параметры взлетной полосы, аэродромной инфраструктуры», — рассказывал чиновник.