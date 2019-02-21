Роскомнадзор составил протокол на Twitter о хранении данных

Роскомнадзор составил протокол на Twitter о хранении данных

Роскомнадзор возбудил административное дело против американской компании Twitter из-за нарушения российского законодательства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Twitter», — говорится в сообщении.

Протокол составили в присутствии представителя компании по статье 19.7 КоАП, так как Twitter не предоставила сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.

«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», — добавили в пресс-службе.