ВЭБ оценил потери граждан при переходе в негосударственные фонды

Общий объем потерь россиян при переходе из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) может достичь 10 млрд руб. Такие данные содержатся в материалах ВЭБ.РФ, передает корреспондент РБК.

«Потери граждан при переходе из ПФР в НПФ при прочих равных могут составить не менее 10 млрд руб.», — говорится в материалах ВЭБа.

Также отмечается, что в 2017 году граждане при переходе из ПФР в НПФ потеряли 33,9 млрд руб. инвестдохода. В связи с этим ВЭБ перевел в НПФ 191 млрд руб. из своего рыночного портфеля и 2,55 млрд руб. из портфеля государственных ценных бумаг. Всего ПФР одобрил 2,85 млн заявлений.

В январе ПФР сообщил, что в 2018 году в рамках переходной кампании поступило 1,95 млн заявлений россиян о переводе пенсионных накоплений. По сравнению с 2017 годом число заявлений сократилось в 3,2 раза. Большая часть заявлений (58,8%) была подана на досрочный переход из одного НПФ в другой. Еще 36,9% были поданы на переход из НПФ в ПФР, а 4,3% — о досрочном переводе средств из НПФ в ПФР.