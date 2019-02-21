В ДНР заявили о подготовке спецслужбами Украины покушения на Медведчука

В ДНР заявили о подготовке спецслужбами Украины покушения на Медведчука

Спецслужбы Киева готовят покушение на украинских политиков, в том числе на председателя движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Об этом сообщает Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (МГБ ДНР).

По данным МГБ, покушение должна совершить специально подготовленная группа из 8-го отдельного полка спецназа, базирующегося в Хмельницком. «По нашим данным, в настоящее время под руководством специалистов из состава Разведывательного управления Министерства обороны США, которые проживают в гостинице «Арена», на базе указанного полка проходят подготовку несколько групп так называемых ликвидаторов», — говорится в сообщении министерства.

Покушение, по словам МГБ, должно произойти от имени националистической организации, чью деятельность контролируют украинские спецслужбы.

Как утверждает ведомство, основной исполнитель акций по устранению неугодных политиков — Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Куратором якобы назначен руководитель ГУР МО Василий Бурба, а разработчиком операций — его заместитель Павел Яцюк. Сотрудникам Службы безопасности Украины поручено следить за потенциальными жертвами, сообщает министерство.