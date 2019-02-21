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Политика ,  
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В ДНР заявили о подготовке спецслужбами Украины покушения на Медведчука

Спецслужбы Киева готовят покушение на украинских политиков, в том числе на председателя движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Об этом сообщает Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (МГБ ДНР).

По данным МГБ, покушение должна совершить специально подготовленная группа из 8-го отдельного полка спецназа, базирующегося в Хмельницком. «По нашим данным, в настоящее время под руководством специалистов из состава Разведывательного управления Министерства обороны США, которые проживают в гостинице «Арена», на базе указанного полка проходят подготовку несколько групп так называемых ликвидаторов», — говорится в сообщении министерства.

Покушение, по словам МГБ, должно произойти от имени националистической организации, чью деятельность контролируют украинские спецслужбы.

Как утверждает ведомство, основной исполнитель акций по устранению неугодных политиков — Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Куратором якобы назначен руководитель ГУР МО Василий Бурба, а разработчиком операций — его заместитель Павел Яцюк. Сотрудникам Службы безопасности Украины поручено следить за потенциальными жертвами, сообщает министерство.

Политика
Янукович сообщил о подготовке «спецгруппой» покушения на Медведчука

О том, что на Медведчука готовится покушение, сообщил 6 февраля на пресс-конференции в Москве бывший президент Украины Виктор Янукович. Как утверждает экс-президент, он слышал о создании спецгруппы из 12 человек. Сам Медведчук позже заявил, что у Киева не получится запугать его или заставить уехать из Украины.

5 февраля Генпрокуратура Украины заподозрила Медведчука в государственной измене из-за его заявлений о возможности образования автономного региона в Донбассе. Ведомство усмотрело в его словах нарушение положений Уголовного кодекса Украины. Обвинение политику пока не предъявлено.

По словам самого Медведчука, его позиция в отношении конфликта в Донбассе соответствует законам страны.

Теги: ДНР, покушение, Виктор Медведчук
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