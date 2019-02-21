Счетная палата выявила нарушения при строительстве трассы в Приморье

Счетная палата провела проверку и выяснила, что строительство трассы от Владивостока до порта Восточный отстает от плана на 13%. Об этом сообщается на сайте палаты.

«За последний год отставание от графика увеличилось с 9 до 13%», — сказал аудитор Валерий Богомолов на коллегии палаты.

Так, на 1 декабря 2018 года трасса была готова на 35,6% при плане в 49%. В четвертом квартале прошлого года должны были запустить четыре моста, а в первом квартале текущего должен был начать работать еще один. Однако степень их готовности составляет всего от 47 до 59%. В Счетной палате добавили, что в 2018 году практически не велись работы по строительству трех мостов и одного путепровода.

Основной причиной стала некачественная проектно-сметная документация. В палате отметили, что департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края потратил на ее составление почти 160 млн руб. Однако в ходе строительства в ней нашли серьезные технические и инженерные ошибки, в результате чего обрушился земляной откос.