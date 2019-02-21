Суд Москвы взыскал с Apple более 660 тыс. руб. из-за неисправных iPhone

Пресненский суд Москвы взыскал с «Эппл Рус» (российской «дочки» Apple) более 450 тыс. руб. в 2018 году и более 212 тыс. руб. в 2019 году в пользу владельцев айфонов, которые перестали работать раньше положенного срока. Об этом сообщается на сайте суда.

Истцы требовали взыскать с компании стоимость неисправных телефонов, а также компенсацию морального ущерба и судебные расходы. Так, суд в прошлом году удовлетворил восемь исков на общую сумму 450 тыс. руб., в 2019 году было вынесено уже три решения и взыскано 212 тыс. руб. Еще десять исков в настоящий момент находятся в судопроизводстве.

По данным суда, все истцы были владельцами iPhone 6 plus 64Gb, iPhone 6 16Gb, iPhone 6S 64Gb и iPhone 6S 16Gb. На данный товар распространялась гарантия сроком на один год, а срок службы товаров составляет пять лет.

По словам заявителей, их гаджеты перестали работать «за пределами гарантийного срока, но в пределах срока службы». Среди основных проблем, с которыми столкнулись пользователи — проблемы с зарядкой и включением-выключением телефона.