Задержанного за участие в драке в Москве блогера заподозрили в терроризме

Задержанного за участие в драке в Москве блогера заподозрили в терроризме

Задержанный в Москве блогер Алибек Мирзеханов был допрошен следователями ФСБ по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. Об этом РБК сообщил адвокат Мирзеханова Шамиль Яндарбаев.

«Следователи ФСБ допрашивали его накануне в качестве подозреваемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка в террористическую деятельность), что абсолютно надуманно», — сказал Яндарбаев.

По словам адвоката, блогеру вменяют склонение людей к участию в ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) в 2014 году. Он уточнил, что Мирзеханов тогда был подростком. «Сегодня Мещанский суд Москвы изберет ему меру пресечения, пока он отпущен под обязательство явки в суд», — рассказал Яндарбаев.

Мирзеханова задержали 17 февраля по подозрению к причастности в массовой драке у кафе «Неолит» на Первой Курьяновской улице в Москве, которая произошла 14 февраля. Тогда в отделение полиции доставили 18 человек, также было возбуждено уголовное дело.