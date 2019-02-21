Россияне назвали важные качества для лидеров общественных организаций

Наиболее важными качествами лидеров организаций, занимающихся общественно-полезной деятельностью, россияне считают честность и умение слушать. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Социологи отмечают, что мнение жителей России о том, какими качествами должен обладать лидер, за последние несколько лет изменилось. Так, если в 2015 году россияне называли главным качеством активность (44% в 2015 году — 12% в 2019 году), то в 2019 году — честность (24% в 2015 году — 53% в 2019 году).

Россияне также выделили такие качества лидеров, как умение слушать других (36%), наличие хорошего образования (32%), работоспособность (27%) и умение брать ответственность (26%). Четверть опрошенных (25%) назвали справедливость и доброту не менее важными личностными качествами для тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью.

Респонденты также определили качества, которые они ценят в людях. Среди них честность (73%), трудолюбие (51%), доброта (47%), образованность (39%), доброжелательность (30%), эмпатия и чувство юмора (28%). Каждый четвертый также отмечал ​важность уверенности в себе и умении брать инициативу.

ВЦИОМ провел опрос 19 февраля по телефону среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей регионов России.