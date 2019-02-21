Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Ласса в Нигерии

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Нигерию, о лихорадке Ласса в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Так, с начала августа 2018 года по 3 февраля 2019 года в 19 штатах Нигерии был зарегистрирован 371 случай лихорадки, 275 случаев были подтверждены лабораторно. При этом за указанный период от острого инфекционного заболевания скончались 57 человек.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, лихорадка Ласса характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек и центральной нервной системы.

Источником инфекции в основном являются африканские крысы, а также причиной заражения может стать больной лихорадкой Ласса человек, так как все его выделения заразны. Наиболее часто лихорадка встречается в странах Центральной и Западной Африки.