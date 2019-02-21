Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,63 -0,13 EUR Бирж. 74,47 -0,11 Brent 66,30 0,02% USD Нал. 66,24 64,94 EUR Нал. 75,18 73,72 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1343 0,0001 BTC/USD Бирж. 4 033,40 -27,70 IMOEX 2 487,82 1,19% RTSI 1 194,40 1,77% DJIA 25 954,44 0,24% Nasdaq 7 489,07 0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 20 фев, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 20 фев, 14:22
Выборы, отсрочка или война: сценарии политического кризиса в Венесуэле Политика, 07:34 Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Pro, 07:28 Четыре угрозы в Сирии: как не допустить новой эскалации конфликта Мнение, 07:28 Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70 Общество, 07:24 ВЭБ реформирует свою лизинговую компанию под майский указ Финансы, 07:00 Экс-генсек НАТО предрек Минску украинский сценарий «с войной и аннексией» Политика, 06:26 В США актера сериала «Империя» заподозрили в даче ложных показаний Общество, 05:51 Минэкономразвития предложило виртуальную экономическую зону для туризма Экономика, 05:33 Климкин рассказал об «украинизации» Крыма в составе России Политика, 05:09 Болтон сообщил о поддержке Гуаидо со стороны атташе Венесуэлы при ООН Политика, 04:52 При пожаре в одном из зданий в Бангладеш погибло 56 человек Спецпроект, 04:31 В Уфе умерла народная артистка СССР Гюлли Мубарякова Общество, 04:11 Захарова посоветовала НАТО не нервничать из-за послания Путина Политика, 03:56 Зимбабве решило отвязаться от доллара и ввести новую валюту Финансы, 03:38
Общество ,  
0 
Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70

По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в старом квартале Дакки. На первом этаже здания располагался склад химикатов. Огонь быстро распространился на соседние дома.

Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на главу пожарной службы Али Ахмеда, причиной могло стать возгорание баллона с газом.

Ранее сообщалось о гибели 56 человек.

Теги: Бангладеш, Дакка, Пожар, погибшие
Материалы по теме
Число жертв пожара в отеле в Дели достигло 17 человек
Общество
В Индии девять человек погибли при пожаре в отеле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter