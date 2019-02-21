Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70

Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70

По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в старом квартале Дакки. На первом этаже здания располагался склад химикатов. Огонь быстро распространился на соседние дома.

Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на главу пожарной службы Али Ахмеда, причиной могло стать возгорание баллона с газом.

Ранее сообщалось о гибели 56 человек.