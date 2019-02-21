В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию

В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию

Речь идет о 51-летнем жителе Флориды по имени Игорь Бузюков. По версии прокуратуры, он незаконно заработал $8,5 млн, используя счета клиентов одной из американских компаний, а деньги переводил в Россию, Турцию и на Украину

Фото: Osman Orsal / Reuters

Правоохранительные органы США в среду задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании незаконно полученных $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину. Об этом сообщил прокурор США Крейг Карпенито. Информация размещена на сайте прокуратуры Нью-Джерси.

По данным ведомства, подозреваемому 51 год. В четверг, 21 февраля, он предстанет перед федеральным судом Майами.

Предварительно известно, что в период с февраля по июль 2018 года Бузюков вместе с группой людей использовали мошенническую схему со счетами клиентов компании, занимающейся финансовыми технологиями и расположенной в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). В результате деятельности группы общие потери превысили $8,5 млн.

Как правило, в схеме участвовали несколько человек. От лица клиентов компании они просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету еще один — «для получения платежей от клиентов электронной торговли».

Как пояснили в прокуратуре, несанкционированные банковские счета, добавленные к счетам пострадавших клиентов, контролировались корпорацией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова.

По данным ведомства, подозреваемый перевел большую часть полученных средств на несколько банковских счетов различных физических лиц в России, Турции и Украине.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа в размере $500 тыс.