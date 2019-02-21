В США арестовали лейтенанта по подозрению в подготовке теракта

В США арестовали лейтенанта по подозрению в подготовке теракта

Лейтенанта Береговой охраны США, проходившего службу в штабе в Вашингтоне, арестовали по подозрению в подготовке теракта, Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, направленные в федеральный суд в штате Мэриленд.

По данным телекомпании, им оказался 49-летний Кристофер Пол Хессон. В ходе обыска у него обнаружили 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов. Лейтенант планировал напасть на политиков, журналистов и обычных граждан.

Отмечается что мужчина планировал устроить теракт, вдохновившись норвежским экстремистом Андерсом Брейвиком, совершившим теракт в Норвегии в июле 2011 года, в результате которого погибли 77 человек.

В свою очередь журнал Newsweek сообщает, что прокуратура Мэриленда предъявила Хэссону обвинения в хранении наркотиков и оружия.

Издание утверждает, что в июне 2017 года лейтенант составил документ, в котором он заявлял о желании «совершить нападения с применением биологического оружия». Помимо этого, Хэссон создал перечень членов Демократической партии США, общественных деятелей и журналистов.