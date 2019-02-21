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Холст с автографом Горбачева продали на аукционе за 12 млн рублей

Холст с автографом первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева и надписью художника Валерия Иванова «Простите» продали на аукционе за 12 млн рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «12й стул».

На аукционе, который прошел 19 февраля, было представлено 800 лотов. В их числе — редкие книги, автографы и исторические документы. В общей сложности на аукционе продали 60% экспонатов.

Арт-провокация «Горбачев. Простите» была продана за 12 млн рублей со 120-кратным превышением первоначальной цены. Торги аукционного дома «12й стул» длились более шести часов. Экспонат представляет собой холст, на котором в левом нижнем углу оставлен автограф последнего лидера Советской России: «М Горбачев / П СССР». Сверху на нем располагается надпись «Простите», принадлежащая художнику Валерию Иванову. Стартовая цена лота составляла 100 тыс. рублей.

Помимо этого, интерес покупателей на торгах вызвали акты об отречении императора Николая II и о непринятии престола Великим князем Михаилом Александровичем. За каждый документ стартовая цена лота составляла по 45 тыс. рублей за каждый документ. В итоге оба акта были проданы за 900 тыс. рублей, в результате чего цена выросла со старта в 10 раз.

Также в ходе аукциона за 875 тыс. рублей был продан черновик мемуаров художника Юрия Анненкова с воспоминаниями о встрече с Анной Ахматовой в 1965 году. А за 85 тыс. рублей продали автограф Нобелевского лауреата по физике Льва Ландау, оставленный на его книге.

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Теги: Аукцион, искусство, торги, Михаил Горбачев
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