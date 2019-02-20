Основателя Baring Vostok Калви перевели в общую восьмиместную камеру

Основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный», перевели из карантина СИЗО 99/1 в восьмиместную камеру. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Он отметил, что в одной камере с Калви находятся люди, подозреваемые в экономических преступлениях, в незаконном обороте наркотиков, а одному из них вменяется попытка угрожать лицу, ведущему расследование или осуществляющему правосудие.

Калви рассказал, что у него нет проблем с сокамерниками и они ладят, однако члены ОНК обратили внимание руководства СИЗО на приказ ФСИН. Мельников отметил, что по документу, подозреваемые по экономическим преступлениям должны содержаться отдельно.

Он заявил, что Калви и Дельпаля, также переведенного из карантина, поместили в просторные и светлые камеры, они содержатся отдельно. В каждой из них есть телевизор и холодильник.

По словам Мельникова, в среду члены ОНК навестили заключенных в рамках межведомственного взаимодействия с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РФ.