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«Дело Baring Vostok» ,  
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Основателя Baring Vostok Калви перевели в общую восьмиместную камеру

Основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный», перевели из карантина СИЗО 99/1 в восьмиместную камеру. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Он отметил, что в одной камере с Калви находятся люди, подозреваемые в экономических преступлениях, в незаконном обороте наркотиков, а одному из них вменяется попытка угрожать лицу, ведущему расследование или осуществляющему правосудие.

Калви рассказал, что у него нет проблем с сокамерниками и они ладят, однако члены ОНК обратили внимание руководства СИЗО на приказ ФСИН. Мельников отметил, что по документу, подозреваемые по экономическим преступлениям должны содержаться отдельно.

Он заявил, что Калви и Дельпаля, также переведенного из карантина, поместили в просторные и светлые камеры, они содержатся отдельно. В каждой из них есть телевизор и холодильник.

По словам Мельникова, в среду члены ОНК навестили заключенных в рамках межведомственного взаимодействия с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РФ.

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Майкл Калви находится под арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. Вместе с ним по делу проходят партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).

По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил акционера банка «Восточный» принять у компании ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. на сумму 3 млрд руб., тогда как их реальная рыночная стоимость составила 600 тыс. руб. Обвинения в свой адрес он отрицает и утверждает, что стоимость ценных бумаг была оценена верно.

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