ТАСС с начала года получил 13 российских и международных наград

ТАСС с начала года получил 13 российских и международных наград

ТАСС за первые месяцы года получил 13 наград за спецпроекты, сообщается на сайте агентства.

Шесть из них вручили на премии Digital Communication Awards — 2019, где проекты ТАСС победили в номинациях за лучшие веб-сайт (портал к чемпионату мира по футболу), иллюстрации/инфографику (спецпроект про арктическую экспедицию на дирижабле «Италия»), нативную рекламу (список «10 изобретений для космоса, изменивших жизнь на Земле») и интерактивный контент (тест об «арктических» профессиях).

На той же премии спецпроектам ТАСС присудили дипломы в номинациях «микросайт», «веб-сайт» и «иллюстрации/инфографика».

Кроме того, спецпроект о дирижабле «Италия» получил первое место за лучший одностраничный сайт/лэндинг на конкурсе «Золотой сайт и Золотое приложение», где также третье место как лучший образовательный портал занял проект ТАСС «Чердак».

Материал о дирижабле «Италия» также взял «серебро» и «бронзу» в разных номинациях на международном конкурсе SND Best of Digital. На последнем также получил две бронзовые награды спецпроект агентства о падении Тунгусского метеорита, еще одну «бронзу» принес ТАСС материал о советском орбитальном ракетоплане «Буран».