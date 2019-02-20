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Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
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Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой

Китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон — Mi 9, сообщает The Verge.

По дизайну новинка напоминает предыдущую модель компании, Mi 8, отмечает издание, однако новый смартфон немного меньше по размерам. Он оснащен тройной камерой на задней панели и доступен в трех цветах — черном, синем и фиолетовом (оттенок получил название «лавандовый»).

Смартфон создан на базе топового 8-ядерного процессора Snapdragon 855 от Qualcomm. Mi 9 будет доступен в версиях с 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти. Сети поколения 5G телефон не поддерживает. Объем постоянной памяти составит 256 гигабайт.

Тройная камера состоит из Sony IMX586 с разрешением 48 мегапикселей, широкоугольного модуля Sony IMX481 и телевика Samsung S5K3M5, который обеспечивает 2-кратный зум. Mi 9 также получил быструю беспроводную зарядку. Компания указывает, что полностью зарядить его можно будет за час.

Стоимость нового флагмана составит в зависимости от характеристик от $450 до $600, продаваться новинка пока будет только в Китае.

Теги: Xiaomi, смартфон, презентация
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