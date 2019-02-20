Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко

Заслуженный артист России, актер театра им. Моссовета Леонид Сенченко умер в возрасте 83 лет, говорится на сайте театра.

Леонид Сенченко (Фото: mossoveta.ru)

Причина смерти актера не сообщается.

Сенченко родился 26 января 1936 года. В 1960 году он окончил ГИТИС. Позднее он был артистом Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», а затем пришел в театр им. Моссовета. Как уточняется в группе театра «ВКонтакте», Сенченко играл там с 1966 года и за все эти годы «не отказался ни от одной роли, создав целую галерею ярких и разноплановых характеров, <...> которые трудно представить без его участия».

В театре Сенченко был задействован более чем в 35 постановках. В том числе он играл в спектаклях «Король Лир», «Братья Карамазовы», «Жизнь Сент-Экзюпери».