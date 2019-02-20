Суд пригрозил индийскому миллиардеру тюрьмой из-за невыплаты $77 млн

Председатель совета директоров оператора Reliance Communication (RCom) Анил Амбани может провести три месяца в тюрьме, если в течение четырех недель его компания не выплатит $77 млн индийскому отделению шведской Ericsson, передает Reuters со ссылкой на заявление Верховного суда Индии.

Судебное разбирательство между компаниями началось в мае 2018-го из-за того, что RCom не выплатила Ericsson $81,5 млн за свои услуги. В феврале 2019-го индийская компания подала на банкротство, поскольку не смогла продать свои активы для погашения долга.

При этом суд обязал RCom расплатиться с Ericsson до 15 декабря 2018 года. Теперь суд признал Амбани виновным в неисполнении этого решения.

Forbes оценивает состояние Анила Амбани в $1,7 млрд, у его компании Reliance Defence есть совместные предприятия с израильским производителем оружия Rafael и французской самолетостроительной компанией Dassault Aviation. Старший брат бизнесмена, Мукеш Амбани, в 2018 году стал самым богатым человеком в Индии, по версии Forbes, издание оценило его состояние в $48,5 млрд.