В Саратове из-за снега обрушилось деревянное здание

В Саратове произошло частичное обрушение трехэтажного здания, пострадавших нет, cообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Адрес Мичурина, 109, частичное обрушение кровли фасада здания. Здание трехэтажное. Оно деревянное, старой постройки. На первом этаже адвокатская контора, на втором кафе «Апельсин», третье нежилое. Персонал кафе оперативно покинул здание, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

Обрушение произошло из-за снега, уточнила пресс-служба.​ Там добавили, что на месте находится оперативная группа, которая ждет администрацию (какую конкретно — не уточняется) для принятия решения о дальнейших действиях.

«РИА Новости» со ссылкой на областное ГУ МЧС также сообщает, что с начала года в Саратовской области обрушились кровли 42 зданий социально значимых объектов и более десятка жилых домов. Число пострадавших не уточняется.

16 февраля в Исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге обрушилась крыша. Из здания эвакуировали более 80 человек, пострадавших не было.