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Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
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Аналитики сообщили о рекордном числе элитных новостроек в Москве

В 2018 году на рынок московской недвижимости вышло рекордное количество элитных новостроек, говорится в поступившем в РБК сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank.

«Продажи стартовали в 21 комплексе, из которых 11 объектов позиционируются в премиум-классе, остальные 10 — в элитном сегменте», — рассказали в Knight Frank. Речь идет о 915 квартирах и апартаментах.

В 2017 году на рынок вышли 15 комплексов, в которых было более 1,3 тыс. квартир или апартаментов. Аналитики зафиксировали в 2018 году рекордно низкое число проектов, в которых было больше 60 лотов, в 38% объектов, продажи в которых начались в 2018 году и вовсе менее 20 квартир. «В 2018 году было выведено наименьшее количество крупных проектов за последние шесть лет», — заявили в Knight Frank.

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Такие показатели характеры как для элитного, так и для массового сегментов рынка, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Она связала это с изменением закона о долевом строительстве и переходе на эскроу-счета. По новым правилам, с 1 июля 2019 года дольщики будут перечислять деньги не застройщику, а банку, который не выдаст их до тех пор, пока девелопер полностью не сдаст объект.

«С небольшими клубными проектами несколько проще, возможно, в связи с этим в 2018 году основное внимание девелоперов сместилось именно на них», — заявила Широкова.

Теги: Knight Frank, элитная недвижимость, Москва
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