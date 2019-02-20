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Бизнес ,  
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Убыток российских авиакомпаний в 2018 году достиг 70 млрд руб.

Убыток авиакомпаний в 2018 году ожидается на уровне около 70 млрд руб., сообщил президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, передает ТАСС.

«К сожалению, компании не сумели нарастить «финансовые прокладки», и в результате мы пришли к тому, что пока ожидаемый убыток по отрасли за 2018 год будет в районе 70 млрд руб. Такого у нас еще не было», — сказал он. По словам Тасуна, речь идет о операционных убытках, то есть о возможностях авиаперевозчика выручкой «закрыть» себестоимость. По его словам, полных отчетных данных пока нет.

В качестве примера Тасун привел «Аэрофлот», который в 2018 году получил прибыль в размере 2,7 млрд руб. «2,7 млрд руб. для такой компании — это, мягко говоря, ни о чем», — указал он.

Бизнес
Правительство решило не компенсировать авиакомпаниям рост цен на керосин

По его словам, причинами негативного финансового результата стали скачкообразный рост цен на авиакеросин, рост тарифов на аэронавигационное и аэропортовое обслуживание, монополизация аэропортового рынка.

12 февраля в ходе совещания вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака с нефтяниками и представителями авиакомпаний было решено не возмещать авиаперевозчикам рост цен на керосин, говорил источник РБК. В 2018 году он обошелся авиаперевозчикам в 50 млрд руб. дополнительных издержек. Представитель Козака Илья Джус подтвердил РБК, что по итогам совещания по керосину не будут приниматься меры по регулированию этого сегмента и компенсации части расходов авиакомпаний.

Теги: авиация, Аэропорт
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