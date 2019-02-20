Суд попросили продлить арест подозреваемому в шпионаже американцу Уилану

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста американцу Полу Уилану, которого в декабре задержали «при проведении шпионской акции», сообщили РБК в пресс-службе суда.

Арест американца попросили продлить на три месяца, до 28 мая. «Судебное заседание по ходатайству о продлении срока содержания обвиняемого Уилана П.Н. назначено 22 февраля 2019 года», — рассказали в пресс-службе.

Уилана задержали в Москве в конце декабря 2018 года, как пояснили в ФСБ, это произошло «при проведении шпионской акции». Против американца завели уголовное дело о шпионаже, его арестовали. Родственники американца утверждают, что в Москву он приехал на свадьбу к знакомым. У Уилана есть гражданства четырех стран — США, Великобритании, Канады и Ирландии.

Газета The Times писала, что Уилана обвиняют в том, что он незаконно получил карту памяти с секретным списком российских агентов. Адвокат американца, Владимир Жеребенков, говорил, что при задержании у Уилана были сведения, содержащие гостайну. «Но не могу сказать, какие», — сказал защитник.