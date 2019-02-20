Поступления налогов в консолидированный бюджет России выросли на 23%

За 2018 год в консолидированный бюджет поступило 21,3 трлн руб., что почти на 4 трлн руб., или на 23% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на расширенной коллегии налоговых органов, передал корреспондент РБК.

«Это максимальный прирост поступлений с 2013 года», — подчеркнул Мишустин.

Доходы региональных бюджетов выросли в 2018 году почти на 15%, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Налоговые поступления в федеральный бюджет в 2018 году составили 11,9 трлн руб., что на 30,2% больше показателя 2017 года. В 2017 году рост составил 20%, уточнил глава ФНС.

Рост поступлений обеспечен за счет обеления экономики, вывода из тени недобросовестных участников рынка, пояснил Мишустин. По словам Мишустина, значительный прирост доходов бюджета обеспечило также увеличение поступлений от сбора налога на прибыль, что стало результатом роста цены на нефть. В 2018 году бюджет в результате сборов этого налога поступило 4,1 трлн руб. (+24,6%), сборы НДС выросли на 16,4% (до 3,6 трлн руб.), НДФЛ — на 12,4% (до 3,7 трлн руб.).