«Победа» решила прекратить полеты в Иркутск из-за конфликта с аэропортом

Российский лоукостер «Победа» с конца марта прекращает полеты в Иркутск, сообщил РБК источник и подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Причиной стал отказ аэропорта выполнять правила «Победы», согласно которым ее воздушных судов (ВС) не должна касаться наземная техника за исключением заправщиков, рассказал источник. «Для нас очень важно соблюдение нашего стандарта для снижения рисков повреждения ВС», — заявил собеседник РБК.

В пресс-службе аэропорта подтвердили РБК, что «Победа» перестанет выполнять рейсы с марта. «У авиакомпании был один рейс в день. «Аэрофлот» заявляет с лета новый рейс на Airbus 330 <...> сейчас у него уже четыре рейса в день», — сказали в аэропорте.

«Победа» была основана в 2014 году, данная авиакомпания входит в группу «Аэрофлот». В январе она вошла в тройку лидеров по числу перевезенных пассажиров в России (689,1 тыс. пассажиров), уступив S7 (818,3 тыс.) и «Аэрофлоту» (2,8 млн).