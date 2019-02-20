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Замглавы новосибирской клиники задержали по делу о хищении 1,3 млрд руб.

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Мешалкина в Новосибирске утром 20 февраля прошли обыски по делу о коррупции. Замглавы клиники подозревают в нарушениях в сфере госзакупок и хищении около 1,3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник ТАСС уточнил, что обыски в комплексе не повлияли на лечебный процесс, они проходили на административном этаже. Местному порталу НГС в управлении ФСБ подтвердили информацию об обысках в клинике.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что замдиректора медцентра задержан. По версии следствия, подозреваемый получил данную сумму преступным путем в 2015–2018 годах. О задержании также сообщает «КП-Новосибирск». По данным собеседника издания, близкого к следствию, задержанный вместе с соучастниками похитил деньги из бюджета «посредством создания условия для победы различным подконтрольным фирмам в торгах, которые проводила клиника».

Директор клиники Мешалкина Александр Караськов ​прокомментировал НГС задержание своего заместителя. По его мнению, ФСБ задержала «ведущего ученого страны», который не имел отношения к финансовым вопросам, а занимался научно-исследовательской деятельностью.

Ранее, в июле 2018 года, «РБК Новосибирск» писал, что УФАС подозревает клинику Мешалкина в картельном сговоре. По одной из версий, представители клиники Мешалкина и одного из поставщиков оборудования согласовывали параметры закупок.

Теги: замглавы, клиника, задержание, хищение
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