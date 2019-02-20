Гиперзвуковую российско-индийскую ракету BrahMos-2 испытают к 2024 году

Совместную гиперзвуковую российско-индийскую ракету BrahMos-2 создадут и испытают к 2024 году. Об этом директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак сообщил на выставке Aero India, передает «РИА Новости».

«Гиперзвуковая работа идет вместе с Россией. Она займет максимум пять лет», — сказал он, добавив, что первый испытательный запуск может состояться в конце 2023 года — начале 2024 года.

Он также рассказал агентству, что через три-четыре года пройдут испытания российско-индийской ракеты BrahMos-ng, которая будет устанавливаться на самолеты МиГ-29 и Су-30МКИ.​

По словам Патхака, компания планирует установить на самолеты Су-30МКИ и МиГ-29 по пять и три ракеты соответственно. BrahMos-ng будут обладать скоростью в 3,5 маха, отметил он. Новые ракеты можно будет запускать не только с самолета, но и с подлодок.

Патхак подчеркнул, что к BrahMos-ng уже проявляют интерес страны третьего мира, поэтому компания рассматривает возможность их экспорта.