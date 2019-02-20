Японский истребитель F-2 пропал с радаров

Японский истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны Японии пропал с радаров в районе префектуры Ямагути. Об этом сообщает NHK.

По его данным, на борту боевого самолета находились два человека. Позднее обоих удалось обнаружить живыми на спасательной шлюпке.

Как отмечает телеканал, самолет F-2 в составе еще двух истребителей взлетел с военной базы Цуики в префектуре Фукуока. Они направлялись в префектуру Ямагути для участия в учениях.

Причины крушения истребителя-бомбардировщика пока неизвестны. Японские военные намерены провести расследование произошедшего. Сейчас ведутся поиски упавшего самолета.